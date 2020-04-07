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Bloomberg предупредил об угрозе более глубокой рецессии в России

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Нежелание властей России по примеру других стран выделять крупные суммы на поддержку экономики, переживающей трудности из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может впоследствии затруднить ее восстановление, сообщает Bloomberg.

«В фискальной сфере Россия делает меньше других стран для того, чтобы смягчить последствия карантина и сопутствующих эффектов. С учетом обвала нефтяных цен это может быть оправданно, но следствием этого станут более глубокая рецессия и более медленное восстановление», — отметил экономист Bloomberg Скотт Джонсон.

Агентство отмечает, что в Кремле считают необходимым быть готовыми к продолжительному периоду низких цен на нефть. «Им необходимо осторожно тратить резервы, потому что это все, что есть», — пояснила Bloomberg Александра Суслина из Экономической экспертной группы.

3 апреля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти не могут оказать финансовую поддержку всем предприятиям, пострадавшим от COVID-19, так как в бюджете просто не хватит денег. «Бюджеты треснут», — сказал тогда Собянин.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о необходимости готовиться к экономическому кризису.

Ранее правительство России объявило, что малые и средние предприятия из наиболее пострадавших от последствий пандемии отраслей получат отсрочку по уплате налогов и арендных платежей, а также краткосрочные целевые кредиты и займы на льготных условиях для выплаты зарплат сотрудникам под гарантии ВЭБ.РФ. 7 апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство разрабатывает новый пакет мер поддержки.

Теги: Bloomberg, рецессия
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