Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
РЖД отменили поезда в Калининград из-за коронавируса Общество, 15:25 Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису Экономика, 15:23 В Санкт-Петербурге умер третий заболевший коронавирусом Общество, 15:21 Минобороны перевело сотрудников военкоматов на удаленную работу Общество, 15:12 Беглов попросил петербуржцев поделиться лишними ноутбуками со школьниками Общество, 15:11 В Роспотребнадзоре не увидели взрывного роста заражения коронавирусом Общество, 15:07 Британский боксер Хан связал появление коронавируса с развитием 5G Спорт, 14:44 За сутки в России выздоровели 22 пациента с подтвержденным коронавирусом Общество, 14:42 В Подмосковье выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом Общество, 14:40 Какие умные устройства помогут меньше беспокоиться о родителях и питомцах Партнерский материал, 14:38 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 5 апреля Общество, 14:35 Песков обозначил сроки дистанционного режима работы Путина Политика, 14:25 Россияне рассказали о своих занятиях во время самоизоляции Общество, 14:17 Песков заявил об отсутствии альтернативы переговорам по нефти Политика, 14:08
Пандемия коронавируса ,  
0 

Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису

Экономический кризис, вызванный в том числе пандемией коронавируса, в дальнейшем может заявить о себе. В связи с этим необходимо быть готовым к развитию подобных событий, заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводятся на сайте «Вести.ру».

По словам Пескова, для преодоления кризиса нужна будет координация действий и антикризисных мер со стороны многих государств. «Предстоит много работы», — отметил представитель Кремля.

Какие страны выбрали альтернативные стратегии борьбы с коронавирусом
Политика

3 апреля на совещании, посвященном ситуации на энергетических рынках, президент Путин предупредил о риске дефицита нефти на мировом рынке. По его словам, глобальная нефтяная отрасль в будущем может столкнуться с дефицитом ресурсов, который приведет к нехватке нефти.

Путин указал на то, что наиболее важным фактором, влияющим на рынок, является распространение по всему миру пандемии коронавируса и меры по ограничению распространения вируса, которые принимают правительства. По словам российского президента, эти меры привели к снижению экономической активности и падению спроса на нефть и нефтепродукты, а также ограничили мобильность граждан.

За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек. Новые случаи заражения зафиксировали в 14 регионах. Наибольший прирост по числу заболевших по-прежнему приходится на Москву, где за сутки выявили 536 новых случаев и две смерти людей с инфекцией. В общей сложности коронавирус подтвержден в 79 из 85 регионов России. Всего в стране 5389 зараженных, 45 человек умерли. 

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

Теги: Дмитрий Песков, экономический кризис, коронавирус
Материалы по теме
Песков заявил о сохранении обычного режима работы президента
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам
Политика
Песков заявил об отсутствии альтернативы переговорам по нефти
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter