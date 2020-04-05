Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису

Экономический кризис, вызванный в том числе пандемией коронавируса, в дальнейшем может заявить о себе. В связи с этим необходимо быть готовым к развитию подобных событий, заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводятся на сайте «Вести.ру».

По словам Пескова, для преодоления кризиса нужна будет координация действий и антикризисных мер со стороны многих государств. «Предстоит много работы», — отметил представитель Кремля.

3 апреля на совещании, посвященном ситуации на энергетических рынках, президент Путин предупредил о риске дефицита нефти на мировом рынке. По его словам, глобальная нефтяная отрасль в будущем может столкнуться с дефицитом ресурсов, который приведет к нехватке нефти.

Путин указал на то, что наиболее важным фактором, влияющим на рынок, является распространение по всему миру пандемии коронавируса и меры по ограничению распространения вируса, которые принимают правительства. По словам российского президента, эти меры привели к снижению экономической активности и падению спроса на нефть и нефтепродукты, а также ограничили мобильность граждан.

За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек. Новые случаи заражения зафиксировали в 14 регионах. Наибольший прирост по числу заболевших по-прежнему приходится на Москву, где за сутки выявили 536 новых случаев и две смерти людей с инфекцией. В общей сложности коронавирус подтвержден в 79 из 85 регионов России. Всего в стране 5389 зараженных, 45 человек умерли.