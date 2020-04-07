Путин заявил о необходимости быстро восстановить экономическую активность

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития ситуации с коронавирусом заявил о необходимости обеспечить условия для восстановления экономической активности после эпидемии. Стенограмма совещания, которое прошло в формате видеоконференции, опубликована на сайте Кремля.

«Важно обеспечить условия для максимально быстрого восстановления экономической и деловой активности», — сказал он, добавив, что приоритетом по-прежнему остаются жизнь и здоровье россиян.

Глава правительства Михаил Мишустин сообщил 7 апреля, что правительство разрабатывает новый пакет по преодолению последствий коронавируса. В правительстве, по его словам, обсуждают новые меры поддержки как населения, так и предпринимателей.

7 апреля аналитики Центра стратегических разработок подсчитали, что за первую неделю, которую в России объявили нерабочей, почти 30% работодателей заставили сотрудников взять отпуск за свой счет, более 20% компаний сократили зарплаты, а 16% уже перешли к увольнениям.