Минпросвещения заявило об отсутствии решения по повторному переносу ЕГЭ

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Единые государственные экзамены (ЕГЭ) не будут отменять из-за распространения коронавируса, и первое испытание пройдет 8 июня. Об этом на брифинге сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Трансляция доступна на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

«Министерством просвещения совместно с Рособрнадзором подготовлен новый проект расписания проведения ЕГЭ, согласно которому первый экзамен начнется 8 июня», — сказал он.

По его словам, на сегодняшний день нет решения по повторному переносу ЕГЭ и ОГЭ. Кравцов отметил, что идея зачисления в вузы по итогам школьных оценок у ряда учителей и университетских преподавателей «вызывает сомнения». «Мы все понимаем, к чему это приведет», — отметил он.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) предложил отменить проведение экзаменов из-за распространения коронавирусной инфекции.