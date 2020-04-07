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Минпросвещения заявило об отсутствии решения по повторному переносу ЕГЭ

Фото: Евгений Епанчинцев / Global Look Press

Единые государственные экзамены (ЕГЭ) не будут отменять из-за распространения коронавируса, и первое испытание пройдет 8 июня. Об этом на брифинге сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Трансляция доступна на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

«Министерством просвещения совместно с Рособрнадзором подготовлен новый проект расписания проведения ЕГЭ, согласно которому первый экзамен начнется 8 июня», — сказал он.

По его словам, на сегодняшний день нет решения по повторному переносу ЕГЭ и ОГЭ. Кравцов отметил, что идея зачисления в вузы по итогам школьных оценок у ряда учителей и университетских преподавателей «вызывает сомнения». «Мы все понимаем, к чему это приведет», — отметил он.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) предложил отменить проведение экзаменов из-за распространения коронавирусной инфекции.

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Согласно принятому накануне приказу Минпросвещения о переносе дат ЕГЭ в 2020 году, начало экзаменационного периода передвинут с конца мая на июнь. Согласно документу, в первый день сдачи экзаменов, 8 июня пройдут испытания первым по географии, литературе и информатике.

Экзаменационный период должен был стартовать 25 мая, однако в конце марта Минпросвещения перенесло основной этап сдачи на июнь из-за угрозы распространения коронавируса.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: ЕГЭ, коронавирус
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