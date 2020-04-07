«Коммерсант» сообщил о разрешении возить грузы в салонах самолетов

Фото: Елена Сикорская / Global Look Press

Российские авиакомпании получили разрешение на провоз грузов в салонах пассажирских рейсов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Nord Wind, а также источник в другой авиакомпании.

В Nord Wind, которая изначально совершала пассажирские рейсы, газете рассказали, что уже начали выполнять грузовые перевозки из Китая. Для таких задач там планируют привлечь пять из 11 широкофюзеляжных пассажирских самолетов, в салонах и багажных отделениях которых расположат коробки и контейнеры.

Росавиация не ответила на запрос газеты по поводу разрешения на подобные перевозки. При этом, пишет газета, 30 марта авиакомпании обратились в федеральное агентство с просьбой позволить возить грузы в салонах самолетов (для этого не требуется переоборудовать их). Такую возможность рассматривали S7 и чартерные перевозчики, эксплуатирующие дальнемагистральный флот.

С обращением авиакомпании выступили из-за спроса на пассажирские перевозки на фоне ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. Тогда как нехватка самолетов, которые могли могли бы транспортировать грузы, выросла до 69%, по данным авиавластей Китая. Источник газеты в отрасли грузоперевозок отмечает, что выросли и тарифы на транспортировку грузов. По его данным, сейчас стоимость доставки лекарств из Китая в США составляет около $13 за 1 кг, в прошлом году даже в пиковый сезон она не превышала $3,6. Газета отмечает, что в ближайшее время российские авиакомпании планируют возить медицинские товары из КНР в города Восточной Европы, в том числе Москву.