Два Ил-76 с оборудованием для борьбы с коронавирусом прибыли в Сербию

Фото: mod.mil.rus / Facebook

Второй самолет ВКС России прибыл в Сербию в рамках договоренностей об оказании помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Ранее Минобороны сообщило, что первый самолет Ил-76 ВКС России прибыл в Сербию. Борт ВКС приземлился на аэродроме Батайница, он доставил в Сербию команду военных специалистов и медицинское оборудование для эпидемиологической диагностики и проведения дезинфекции.

Всего Минобороны отправит в Сербию для помощи в сдерживании инфекции восемь команд специалистов, для их переброски планируется выполнить 11 рейсов. По сообщениям военного ведомства, взлетели уже четыре борта.

Самолеты России доставят в Сербию всего 87 военнослужащих, среди которых военные медики и вирусологи и 16 единиц военной техники, также ВКС перевезут медицинское оборудование и средства защиты.