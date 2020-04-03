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Два Ил-76 с оборудованием для борьбы с коронавирусом прибыли в Сербию

Фото: mod.mil.rus / Facebook

Второй самолет ВКС России прибыл в Сербию в рамках договоренностей об оказании помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Ранее Минобороны сообщило, что первый самолет Ил-76 ВКС России прибыл в Сербию. Борт ВКС приземлился на аэродроме Батайница, он доставил в Сербию команду военных специалистов и медицинское оборудование для эпидемиологической диагностики и проведения дезинфекции.

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Всего Минобороны отправит в Сербию для помощи в сдерживании инфекции восемь команд специалистов, для их переброски планируется выполнить 11 рейсов. По сообщениям военного ведомства, взлетели уже четыре борта.

Самолеты России доставят в Сербию всего 87 военнослужащих, среди которых военные медики и вирусологи и 16 единиц военной техники, также ВКС перевезут медицинское оборудование и средства защиты.

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27 марта стало известно, что МВД Сербии обратилось к России за помощью из-за угрозы коронавируса, сербская сторона направила свою просьбу в рамках соглашения между государствами о сотрудничестве в сфере чрезвычайного гуманитарного реагирования. Кремль сообщил, что не оставит без внимания заявление, если оно поступит по официальным каналам, поскольку Сербия является для России союзником и «братской страной».

Всего в Сербии на 3 апреля обнаружили 1476 случаев заболевания коронавирусом. Из них умерли 39 человек.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Минобороны, Сербия, коронавирус
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