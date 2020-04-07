Поставщики предупредили о подорожании продуктов до 20% из-за пандемии
На фоне пандемии коронавируса и валютных колебаний производители и поставщики продуктов настаивают на пересмотре закупочных цен до 15–20%, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков, пишут «Известия». Чтобы цены сразу не подскочили, производители предложили торговым сетям поднимать их постепенно, в два этапа.
Федеральная антимонопольная служба все предложения поставщиков уже проверила, а это значит, что они не могут оцениваться как спекулятивные, отметил Востриков. По его словам, самое большее повышение цен — на 20% — предложено для чая, кофе и какао. Это связано с тем, что данные товары в основном импортируются в Россию и их стоимость уже выросла пропорционально курсу доллара, который к 30 марта поднялся почти на треть по отношению к рублю.
Однако колебания на мировых рынках отразились и на стоимости российской продукции, поскольку выросла цена упаковки и других составляющих. Так, на 5–15% производители предложили увеличить стоимость закупки макаронных изделий, а также пересмотреть цену хлеба и других товаров, при изготовлении которых используются мука и зерно. На стоимость данной продукции прежде всего влияют транспортные расходы компаний, подскочившие к концу марта в два раза, отметил Востриков. По словам вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, из-за подорожания транспортировки себестоимость хлеба выросла максимум на 5–7%.
Однако торговые сети уже сообщили, что откажутся от наценки на социально значимые товары, в том числе и на хлеб, отметил он. Обычно она составляет около 25% к ценам производителей, и если сети откажутся от наценки, покупатели могут и не увидеть изменений, добавил Корбута.