Поставщики предупредили о подорожании продуктов до 20% из-за пандемии

В Рыбном союзе отметили, что почти 50% всей рыбной продукции на рынке изготовлено из импортного сырья, и ее стоимость максимально зависит от валютных колебаний. Кроме того, у компаний увеличились траты на дезинфекцию и обеспечение безопасных условий для работников, также в России выросли цены на тару, упаковочные материалы и ингредиенты, необходимые для производства, например на муку, масло, крахмал, отметили в союзе. В нем уверены, что ретейлеры будут вынуждены повысить цены в магазинах, поскольку они уже выросли у поставщиков.

Президент импортера вина Simple Максим Каширин сообщил, что компания в конце марта оповестила своих партнеров и торговые сети о повышении цен на 13–18%. По его словам, такое решение было принято как из-за роста себестоимости продукции из-за валютных колебаний, так и из-за логистических проблем.

По словам Вострикова, производители и поставщики еще ведут переговоры. В марте они договорились оперативнее пересматривать текущие цены: фактически вопрос решается за две недели, отметил он.

Минпромторг объединяет сведения от торговых сетей по поводу заявок производителей и поставщиков о планируемом росте цен и передает ее в ФАС, сообщили изданию в ведомстве. В пресс-службе Минсельхоза «Известиям» заявили, что ситуация на продовольственном рынке стабильная. На цены новых поставок импортной продукции может повлиять волатильность рубля, а заявляемый рост цен на российские продукты питания требует отдельного внимания ФАС, добавили в ведомстве. В пресс-службе ФАС на момент публикации комментарий не предоставили.

Ранее о том, что девальвация рубля после обвала цен на нефть может повлиять на стоимость импортной продукции повседневного спроса, но не сразу, сообщили РБК ретейлеры и дистрибьюторы. Среди зависимых от импорта товаров они назвали овощи, фрукты и алкоголь.

По словам директора Плодоовощного союза Михаила Глушкова, высокая зависимость от импорта у России сохраняется, в частности, по томатам, до 50% которых завозится из-за рубежа, в основном из Азербайджана, Турции, Египта, Марокко. К тому же томаты не хранятся долго, и уже через месяц их будут завозить по новым ценам, объяснил он.

Также, по словам Глушкова, в течение месяца могут подорожать овощи так называемого борщевого набора — картофель, репчатый лук, капуста, морковь, свекла. С марта по июнь запасы собственных овощей заканчиваются, и в это время Россия зависит от их импорта. Такая ситуация продлится как минимум до конца июня, указал он.

Кроме того, сразу могут подорожать и фрукты, которые не выращиваются в России, отметил Глушков. Если импортеры видят, что цена на бананы, если даже они есть еще на складе, выросла, они сразу поднимают цену, чтобы купить новую партию, пояснил он.