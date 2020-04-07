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Королеву Великобритании проинформировали о самочувствии премьера Джонсона

Королева Великобритании Елизавета II была проинформирована об ухудшении состояния здоровья премьера страны Бориса Джонсона, которого накануне перевели в палату интенсивной терапии из-за заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

«Королева проинформирована о состоянии премьер-министра канцелярией правительства», — говорится в заявлении.

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55-летнего Бориса Джонсона госпитализировали в больницу Святого Фомы в Лондоне 5 апреля. Симптомы болезни у политика проявились в конце марта. 27 марта Джонсон подтвердил наличие у него коронавируса. В тот день он сообщил, что хорошо себя чувствует и продолжает работать дистанционно. 2 апреля британский премьер сообщил, что у него держится высокая температура.

6 апреля состояние Джонсона значительно ухудшилось, и его перевели в реанимацию. По просьбе Джонсона полномочия премьер-министра будет исполнять министр иностранных дел страны Доминик Рааб.

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Пожелания скорейшего выздоровления британскому премьеру выразили лидеры ряда государств. В их числе — президент США Дональд Трамп, который заявил, что поручил двум ведущим компаниям в области медицины изучить вопрос оказания помощи Джонсону, передает Sky News. При этом американский президент не стал уточнять, о каких именно компаниях идет речь.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в своем Twitter также выразил поддержку Джонсону, его семье и всему британскому народу. «Я желаю ему быстро преодолеть это испытание», — написал французский лидер.

Теги: Великобритания, Борис Джонсон, королева Елизавета II, коронавирус
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