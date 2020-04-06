В Москве умерли два пациента с коронавирусом

Пациенты страдали от сопутствующих заболеваний, в том числе сахарного диабета и кардиосклероза. Им было 67 лет и 72 года

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В Москве скончались два пациента, зараженные коронавирусом, сообщил столичный оперштаб.

Им было 67 лет и 72 года, у обоих диагностировали двустороннюю пневмонию. «Оба пациента имели сопутствующие заболевания. Среди них — хронический бронхит, сахарный диабет, гипертензия, кардиосклероз», — сообщили в оперативном штабе.

По последним официальным данным, опубликованным днем 6 апреля, в Москве умерли 29 человек с коронавирусной пневмонией. Общее число случаев заражения в столице составляет 4484, 206 пациентов уже выздоровели. 25 марта мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что ситуация в столице с распространением коронавируса находится в начале пика заболевания.

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Роспотребнадзор, Источник: JHU,Роспотребнадзор, mos.ru Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru Читать подробнее

С учетом новых сообщений о жертвах COVID-19 число умерших от болезни в России превысило 50 человек. Днем оперативный штаб сообщал о 47 погибших, но позднее новую информацию опубликовали регионы. Так, власти Подмосковья сообщили о смерти за день восьми пациентов с коронавирусом. Также о новых жертвах коронавирусной инфекции сообщили власти Бурятии и Иркутской области.