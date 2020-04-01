В Москве выявили 267 новых случаев заражения коронавирусом

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В Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 267 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в столичном оперштабе по борьбе с распространением инфекции.

Таким образом, число заболевших в столице достигло 1880 человек. Среди новых заразившихся 117 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 87 — от 46 до 65 лет и еще 34 человека старше 65 лет. В оперштабе отметили, что 12 новых пациентов с подтвержденным диагнозом старше 80 лет.

Пациенты с подозрением на коронавирус поступают в инфекционную больницу в Коммунарке, НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского, инфекционные клинические больницы №1 и 2, госпиталь на Шаболовке, больницы №67 имени Л.А.Ворохобова и №15 имени О.М.Филатова, а также в детскую городскую клиническую больницу имени З.А.Башляевой.

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил, что столичные власти планируют с 13 апреля открыть перепрофилированный лечебный корпус №6 больницы им. С.И. Спасокукоцкого, в котором будут лечить зараженных коронавирусом. По словам мэра, он сможет принять 450 пациентов. Собянин отметил, что строительные работы должны завершиться 7 апреля.