РЖД продлили срок возврата денег за невозвратные билеты из-за вируса

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Российские железные дороги (РЖД) увеличили срок возврата средств за невозвратные билеты до 1 июня включительно. Об этом сообщается на сайте холдинга.

«Это связано с продлением ограничительных мероприятий из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации», — говорится в сообщении.

Вернуть неиспользованные билеты можно онлайн и в железнодорожных кассах. Сбор за невозвратные билеты взимать не будут, отметили в РЖД

В холдинге рассказали, что находящиеся на карантине пассажиры могут вернуть полную стоимость обычных и невозвратных билетов, предъявив в кассах листок нетрудоспособности с кодом «03» или справку из медучреждения.