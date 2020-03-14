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РЖД вернет деньги за невозвратные билеты из-за коронавируса

Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) вернет деньги за невозвратные билеты. Решение было принято в связи с тем, что в России отменили ряд массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса, сообщается на сайте РЖД.

Пассажиры, которые были вынуждены отказаться от поездок, смогут сдать билеты в кассы ФПК. Вернуть средства можно с 14 марта по 10 апреля.

РЖД отменили поезда в Прагу
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В РЖД рассказали, что те, кто планировал поездку на поезде, но сейчас находятся на карантине из-за пребывания в странах, где широко распространен коронавирус, смогут вернуть деньги после снятия ограничений. Для этого пассажирам необходимо показать в кассе справку из медучреждений. Однако в этом случае комиссия за возврат билета составит чуть более 210 руб.

Накануне РЖД отменили поезда в Прагу по просьбе АО «Чешские железные дороги». Власти Чехии на 30 дней ввели в стране режим чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса.

Россия также с 16 марта временно ограничит пассажирские авиаперевозки в страны Евросоюза. Исключение составят регулярные рейсы в столицы европейских стран, которые выполняются из терминала F московского аэропорта Шереметьево. Ограничения не будут действовать в отношении чартерных рейсов, которые вывозят домой граждан России и ЕС, до полного вывоза россиян и европейцев в их страны.

Теги: РЖД, коронавирус, возврат билетов
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