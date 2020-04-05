Белоруссия отменила два оставшихся поезда в Россию из-за коронавируса
Курсирование двух оставшихся поездов из Белоруссии в Москву и Санкт-Петербург приостановлено с 5 апреля, сообщается на сайте БЖД.
Временно отменены поезд № 2/1 Минск — Москва и № 52/51 Брест/Минск — Санкт-Петербург. 5 апреля поезд № 52 проследует по маршруту Брест-Витебск.
Пассажиры отмененных составов смогут вернуть билеты без взимания дополнительных плат и сборов. Срок возврата не ограничен.
Время возобновления международного сообщения пока неизвестно.