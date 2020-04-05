Белоруссия отменила два оставшихся поезда в Россию из-за коронавируса

С полуночи 23 марта большинство поездов из Белоруссии по российскому направлению было отменено. В БЖД также сообщили, что вернуть билеты на эти маршруты можно без дополнительных сборов.

В РЖД заявили об аналогичных мерах 18 марта, тогда компания сообщила о девяти поездах, которые останутся курсировать в Белоруссию из Москвы и Санкт-Петербурга.

На 5 апреля в Белоруссии умерли восемьчеловек с подтвержденным коронавирусом и хроническими заболеваниями. Выявлено 502 случая заражения.

В России число заболевших COVID-19 выросло до 5389 человек. Умерли 45 человек.