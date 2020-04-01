РЖД разрешили возвращать билеты без сбора из-за COVID-19

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Пассажиры смогут сдать билеты на поезда без сбора за возврат с 1 апреля по 1 июня включительно, сообщается на сайте РЖД.

«Принято решение временно не взимать сбор за возврат неиспользованных проездных документов в размере 210 руб. 60 коп.», — уточняется в сообщении.

РЖД изменили правила возврата на фоне пандемии коронавируса из-за отсутствия у пассажиров возможности планировать и организовывать путешествия.

Для оформления возврата нужно обратиться с 1 апреля по 1 июня в кассу или сдать электронный билет на сайте, где его приобрели.