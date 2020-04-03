Лещенко спел поклонникам песню «Надежда» в палате в Коммунарке

Народный артист РСФСР Лев Лещенко, который заразился коронавирусом и находится в больнице в Коммунарке, спел для поклонников песню «Надежда». Ролик он опубликовал на свой странице в Instagram.

Певец поблагодарил тех, кто подключился к «домашнему флешмобу». Его запустил в Instagram директор культурного фонда Лещенко Андрей Гайдель. Он попросил поклонников артиста исполнить песню «Надежда» композитора Александры Пахмутовой и поэта Николая Добронравова, которая находится в репертуаре певца.

https://www.instagram.com/p/B-fLYZFIoQB/

«У нас столько прекрасных исполнителей этой песни. Я теперь теряюсь даже, не представляю, как я буду выходить на сцену», — отметил Лещенко. Певец попросил поклонников беречь своих родных и близких, а также свое здоровье.

В конце марта Лещенко госпитализировали с двусторонней пневмонией в больницу в Коммунарке. Он поступил в медцентр вместе с супругой.