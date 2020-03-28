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Супруга Лещенко сообщила подробности состояния здоровья артиста

Супруга народного артиста РСФСР Льва Лещенко Ирина рассказала подробности состояния здоровья артиста, у которого диагностировали воспаление легких и коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на СМС-сообщение супруги певца, которое она отправила композитору Игорю Крутому.

«Леву вернули ко мне в палату, из реанимации выписали, мы вместе», — приводит издание слова супруги артиста.

24 марта Льва Лещенко вместе с супругой Ириной были госпитализированы в больницу московского поселка Коммунарка. На следующий день концертный директор певца Олег Дмитриев сообщил, что у Лещенко диагностировали воспаление легких, его перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко подтвердил, что Лещенко заразился коронавирусом. По его словам, в первые сутки после поступления у артиста появилась одышка и снизились показатели оксигенации крови. Однако по состоянию 27 марта на его состояние стабилизировалось.

Лещенко вместе с супругой вернулись в Россию из поездки по Америке в середине марта. После этого артист участвовал в съемках, концерте, а также присутствовал на дне рождения сестры Игоря Крутого Аллы.

Теги: коронавирус, Лев Лещенко
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