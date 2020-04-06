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В Москве полиция составила более 160 протоколов за нарушение карантина

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Сотрудники московской полиции составили более 160 протоколов за нарушение карантина по коронавирусу. Об этом в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

«Составлено чуть больше 160 административных протоколов по ст. 19.4 — нарушение предписания оставаться дома. Практика административная маленькая», — сказал Васенин.

Он отметил, что полицейские не ставят перед собой задачу составить протокол, а в первую очередь стараются провести с гражданами разъяснительную работу.

Васенин также добавил, что внимательно изучают фейки о коронавирусной инфекции, которые распространяются по социальным сетям и мессенджерам. В полиции пришли к выводу, что их авторы ставят перед собой не какие-то масштабные цели, а стремятся увеличить количество просмотров постов в соцсетях.

4 апреля в Москве на Патриарших прудах задержали местного жителя Иисуса Воробьева, который выгуливал собаку в закрытой на время всеобщей изоляции парковой зоне.

Полиция задержала выгуливавшего собаку на Патриарших прудах мужчину
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Как сообщили в полиции, мужчина не реагировал на неоднократные замечания патрульных вернуться домой и начал спорить с ними. В итоге его задержали и доставили в ОВД Хамовники, где составили административный протокол. Позже Воробьева отпустили под обязательство явиться в суд.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Москва, коронавирус, карантин, нарушение
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