Ученые РАН создали три препарата против коронавируса

Специалисты Российской академии наук РАН) разработали три лекарственных препарата, которые потенциально могут применить для лечения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил «РИА Новости» вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.

По его словам, первый противовирусный препарат триазавирин, которым на сегодняшний день занитересовались китайские специалисты для лечения коронавируса, был создан несколько лет назад в Институте органического синтеза имени Постовского Уральского отделения РАН. Чехонин отметил, что к настоящему времени готова ингаляционная форма этого препарата. Ее можно использовать для лечения респираторной вирусной инфекции, отметил академик. По его словам, это лекарство уже готово для проведения испытаний в специализированных учреждениях.

«Я уверен, что она будет более приемлемой для лечения COVID-19-инфекции. И, естественно, такой вариант крайне важен в нынешней ситуации», — сказал Чехонин.

Второй препарат связан с синтезом противовирусного препарата фавипиравир, ранее созданного в Японии для лечения инфекций, вызванных РНК-вирусами. Третий препарат — фортепрен. Он был создан на площадке Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Институтом органической химии. Основу лекарства составляет фоспренил, применяемый для лечения коронавируса у животных. Вице-президент отметил, что всеми тремя препаратами заинтересовались в минздраве.

По словам специалсита, одна из вакцин разрабатывается специалистами центра «Вектор» в Новосибирской области. Аналогичные вакцины создаются на базе биологического факультета МГУ, в Институте биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова, а также в Институте общей генетики имени Вавилова.

Ранее Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило препарат для лечения коронавирусной инфекции COVID-19 на основе противомалярийного препарата «Мефлохин».