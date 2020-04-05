Семьям погибших при взрыве газа в Орехово-Зуево выплатят по 1 млн руб.

Фото: МЧС России

Семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуево выплатят по 1 млн руб. Пострадавшие получат по 500 тыс. руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу муниципалитета.

Помимо этого в качестве первой помощи министерство социального развития региона выплатит по 30 тыс. руб. каждому жильцу, а одиноко проживающим — по 50 тыс. руб. В пресс-службе добавили, что выплаты будут зависеть от нанесенного ущерба.

РБК направил запрос в пресс-службу администрации Орехово-Зуево.

Взрыв газовой колонки в пятиэтажном жилом доме в Орехово-Зуево на улице Гагарина, 31, произошел 4 апреля. В результате взрыва обрушились несколько этажей и стены с пятого по третий этаж.

Как ранее сообщил РБК источник в МЧС, инцидент произошел в 13:30 мск в квартире на третьем этаже. Из здания эвакуировали 200 человек, из которых 50 вывели спасатели. В результате погибли три человека. Пострадали десять человек, в том числе четверо были госпитализированы. Амбулаторно помощь оказали шестерым пострадавшим.

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК России), СК возбудил уголовное дело.