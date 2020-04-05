Мишустин дал новые поручения в связи с ситуацией с коронавирусом

Михаил Мишустин (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Министерству транспорта и Министерству иностранных дел совместно с китайской стороной проработать вопрос вывоза из России китайских граждан. Соответствующее поручение размещено на сайте кабмина.

Решение было принято по итогам совместного заседания президиума координационного совета при правительстве и рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Минздраву совместно с Росздравнадзором поручено обеспечить укомплектование персоналом больниц и клиник, оказывающих или планирующих оказывать помощь больным коронавирусом. Также необходимо проверить готовность медицинских учреждений, на базе которых планируется развернуть дополнительные места для пациентов с коронавирусом, в частности наличие коек с доступом к кислороду.

1 февраля Россия ограничила авиасообщение с Китаем на фоне пандемии коронавируса. На тот момент рейсы между двумя странами сохранялись только между Москвой и несколькими городами Китая, их могли выполнять исключительно «Аэрофлот» и несколько китайских перевозчиков.

С 3 на 4 апреля Росавиация временно приостановила разрешения на вывоз из-за рубежа в Россию соотечественников и граждан СНГ из иностранных государств. Как пояснили в ведомстве, меры были приняты в целях защиты граждан России и ограничения новой волны завозных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 на территории страны.

Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что власти взяли тайм-аут на два дня, чтобы сформировать списки российских граждан, которые должны вернуться в страну. По ее словам, полеты возобновятся в понедельник, 6 апреля.