Белоруссия сообщила об отмене большинства поездов в Москву и Петербург

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Белоруссия ограничит железнодорожное сообщение с Москвой и Санкт-Петербургом с полуночи 23 марта. Об этом сообщается на сайте «Белорусской железной дороги» (БЖД).

Отменяются часть поездов из Бреста, Полоцка, Гродно и Гомеля, а также составы с остановками в Минске и Могилеве. Однако в графике сохранится движение поездов № 2/1 Минск — Москва и № 52/51 Брест — Санкт-Петербург.

В БЖД сообщили, что вернуть деньги за билеты на отмененные поезда можно в кассах без дополнительных сборов и трат. Средства за электронные проездные документы будут возвращать через интернет-ресурс, с помощью которого куплен билет.

Накануне РЖД сообщали, что для предотвращения распространения нового коронавируса компания приостановит курсирование части поездов между российскими городами и Белоруссией. Сохранится движение только девяти поездов из Москвы и Санкт-Петербурга.