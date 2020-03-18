РЖД отменит большинство поездов в Белоруссию из-за коронавируса

Часть пассажирских поездов между российскими городами и Белоруссией прекращают свое курсирование, сообщила пресс-службу РЖД.

Меры введены в связи с уведомлением Белорусской железной дороги и в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Как говорится в сообщении компании, продолжат ходить только поезда из Санкт-Петербурга и Москвы — в общей сложности девять поездов.

16 марта премьер-министр Михаил Мишустин заявил о частичном закрытии границы России и Белоруссии. Это было сделано для предотвращения массового распространения коронавируса.

В Минске выразили сожаление из-за такого решения российского правительства и сообщили, что ждут конкретной информации о приостановки перемещения людей через границу.