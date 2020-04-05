Адвокат сообщил об этапировании историка Соколова из Москвы в Петербург

Адвокат Олега Соколова Александр Почуев (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

В Санкт-Петербурге обвиняемого в убийстве своей ученицы бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова перевели в СИЗО 1 «Кресты». Об этом РБК сообщил его адвокат Александр Почуев.

«Историк Соколов около 11 часов сегодня прибыл в СИЗО 1 «Кресты». Он помещен на карантин и в ближайшее время защита будет добиваться свидания с ним», — сказал он. Почуев отметил, что, скорее всего, 9 апреля Соколов будет участвовать в заседании Октябрьского суда по видеосвязи.

Соколов yнаходился в московском СИЗО «Бутырка» на время проведения психолого-психиатрической экспертизы.

18 марта «Кресты» закрыли на карантин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В СИЗО отменены длительные и краткосрочные свидания, допуск граждан приостановлен. Всем приходящим перед пропуском на территорию будут измерять температуру, включая адвокатов и представителей федеральных органов исполнительной власти.