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Адвокат сообщил об этапировании историка Соколова из Москвы в Петербург

Адвокат Олега Соколова Александр Почуев (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

В Санкт-Петербурге обвиняемого в убийстве своей ученицы бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова перевели в СИЗО 1 «Кресты». Об этом РБК сообщил его адвокат Александр Почуев.

«Историк Соколов около 11 часов сегодня прибыл в СИЗО 1 «Кресты». Он помещен на карантин и в ближайшее время защита будет добиваться свидания с ним», — сказал он. Почуев отметил, что, скорее всего, 9 апреля Соколов будет участвовать в заседании Октябрьского суда по видеосвязи.

Соколов yнаходился в московском СИЗО «Бутырка» на время проведения психолого-психиатрической экспертизы.

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18 марта «Кресты» закрыли на карантин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В СИЗО отменены длительные и краткосрочные свидания, допуск граждан приостановлен. Всем приходящим перед пропуском на территорию будут измерять температуру, включая адвокатов и представителей федеральных органов исполнительной власти.

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Олега Соколова задержали в Санкт-Петербурге в ноябре 2019 года при попытке утопить в реке Мойка рюкзак с отрубленными женскими руками. Дома у Соколова обнаружили обрез мелкокалиберной винтовки, окровавленную пилу и части тела девушки. 9 ноября историк признался в убийстве своей подруги и бывшей ученицы Анастасии Ещенко.

19 марта Генпрокуратура утвердила обвинение по делу Соколова. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 (убийство), ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение и хранение оружия) УК.

Теги: уголовный процесс, СИЗО №1
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