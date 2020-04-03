В Подмосковье от коронавируса вылечились еще 13 человек

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Еще 13 человек в Подмосковье вылечились от коронавируса, сообщает оперативный штаб Московской области по борьбе с распространением COVID-19.

После получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию 13 человек были выписаны из стационарных отделений. Сейчас, по данным штаба, в Подмосковье зафиксировано 211 случаев заболевания. Уже вылечились 30 человек.

По последним данным, в России обнаружено свыше 4 тыс. случаев заболевания коронавирусом в 78 регионах. Наибольшее число заболевших — 2923 человека — выявлено в Москве.

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Роспотребнадзор, Источник: JHU,Роспотребнадзор, mos.ru Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru Читать подробнее

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