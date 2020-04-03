В Подмосковье от коронавируса вылечились еще 13 человек
Еще 13 человек в Подмосковье вылечились от коронавируса, сообщает оперативный штаб Московской области по борьбе с распространением COVID-19.
После получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию 13 человек были выписаны из стационарных отделений. Сейчас, по данным штаба, в Подмосковье зафиксировано 211 случаев заболевания. Уже вылечились 30 человек.
По последним данным, в России обнаружено свыше 4 тыс. случаев заболевания коронавирусом в 78 регионах. Наибольшее число заболевших — 2923 человека — выявлено в Москве.
Роспотребнадзор, mos.ru
Большинство регионов страны, в том числе Москва и Подмосковье, ввели режим самоизоляции для всех жителей. На улицу можно выйти только для обращения за медицинской помощью, похода за продуктами и лекарствами, а также чтобы вынести мусор или выгулять собаку на расстоянии не далее 100 м от дома.