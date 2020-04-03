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В Подмосковье от коронавируса вылечились еще 13 человек

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Еще 13 человек в Подмосковье вылечились от коронавируса, сообщает оперативный штаб Московской области по борьбе с распространением COVID-19.

После получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию 13 человек были выписаны из стационарных отделений. Сейчас, по данным штаба, в Подмосковье зафиксировано 211 случаев заболевания. Уже вылечились 30 человек.

По последним данным, в России обнаружено свыше 4 тыс. случаев заболевания коронавирусом в 78 регионах. Наибольшее число заболевших — 2923 человека — выявлено в Москве.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Большинство регионов страны, в том числе Москва и Подмосковье, ввели режим самоизоляции для всех жителей. На улицу можно выйти только для обращения за медицинской помощью, похода за продуктами и лекарствами, а также чтобы вынести мусор или выгулять собаку на расстоянии не далее 100 м от дома.

Теги: Подмосковье, коронавирус
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