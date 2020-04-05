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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Москвы опровергли сообщения о заражении COVID-19 сотрудников мэрии

Здание мэрии Москвы (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Информация, появившаяся в соцсетях, о заражении коронавирусом сотрудников мэрии Москвы является ложной. Об этом сообщили в столичном оперштабе по контролю за распространением инфекции.

«Среди всех зафиксированных случаев заражения нет сотрудников мэрии с указанными именами и первыми буквами фамилий», — говорится в сообщении. В оперштабе посоветовали доверять только проверенным источникам информации.

По данным столичного управления Роспотребнадзора, в Москве выявили 3893 заразившихся коронавирусом. За прошедшие сутки подтвердили 536 случаев заболевания.

В мэрии сообщили о состоянии здоровья Собянина
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В конце марта пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова сообщила, что Сергей Собянин чувствует себя хорошо и за его здоровьем следят. Мэр посещал больницу в Коммунарке, где принимают больных с коронавирусом. Там он контактировал с главврачом Денисом Проценко, у которого впоследствии выявили инфекцию.

Теги: мэрия Москвы, коронавирус
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