МЧС завершило аварийно-спасательные работы в Орехово-Зуево

Сотрудники МЧС закончили аварийно-спасательные работы на месте взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Орехово-Зуево. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.

Работы завершились в 00:20. Всего в результате взрыва газовой колонки во втором подъезде пятиэтажки обрушились три этажа и пострадали несколько квартир в первом подъезде.

Погибли три человека, еще девять пострадали, пятеро из них находятся в больнице. К ликвидации последствий взрыва привлекались 249 человек и 54 единицы техники.

В МЧС уточнили, что сейчас на месте происшествия работает комплекс «Струна», с помощью которого определят состояние здания. Работы по его восстановлению будет проводить муниципалитет.