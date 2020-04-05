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МЧС завершило аварийно-спасательные работы в Орехово-Зуево

Сотрудники МЧС закончили аварийно-спасательные работы на месте взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Орехово-Зуево. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.

Работы завершились в 00:20. Всего в результате взрыва газовой колонки во втором подъезде пятиэтажки обрушились три этажа и пострадали несколько квартир в первом подъезде.

Погибли три человека, еще девять пострадали, пятеро из них находятся в больнице. К ликвидации последствий взрыва привлекались 249 человек и 54 единицы техники.

В МЧС уточнили, что сейчас на месте происшествия работает комплекс «Струна», с помощью которого определят состояние здания. Работы по его восстановлению будет проводить муниципалитет.

Взрыв произошел в Орехово-Зуево в 13:30 4 апреля. Изначально сообщалось об одном погибшем, но позже из-под завалов были извлечены тела еще двух человек.

Спасатели обнаружили тело третьего погибшего при взрыве в Орехово-Зуево
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК России).

Пострадавших при взрыве в больнице навестил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, их жизни сейчас ничего не угрожает. Самого тяжелотравмированного мужчину с переломами бедра и голени, ушибом грудной клетки и сотрясением головного мозга должны перевести в московскую клинику.

Теги: МЧС, взрыв, Орехово-Зуево
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