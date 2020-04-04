При взрыве в жилом доме в Орехово-Зуево погиб один человек

Фото: МЧС России

Четыре человека пострадали и один погиб в результате взрыва газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуево. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Один человек погиб и четверо пострадали в результате взрыва. Сейчас запланирован вылет главы МЧС на место происшествия, не можем сказать, вылетел ли он уже», — сказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что из здания уже эвакуировали более 200 человек.

Днем в субботу, 4 апреля, произошел взрыв газовоздушной смеси на третьем этаже дома, расположенного на улице Гагарина. Помещения с пятого по третий этаж обрушились.