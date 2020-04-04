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Спасатели обнаружили тело третьего погибшего при взрыве в Орехово-Зуево

Фото: АГН «Москва»

Число погибших при взрыве газа в пятиэтажном жилом доме в Орехово-Зуево увеличилось до трех. Об этом РБК сообщили в Главном управлении МЧС России по Московской области.

«В 21:13 обнаружено тело третьего погибшего под завалами. Личность пока устанавливается», — говорится в сообщении.

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Взрыв газа в доме в Орехово-Зуево произошел днем 4 апреля в квартире на третьем этаже. Из-за взрыва стены дома с пятого по третий этаж обрушились. Изначально сообщалось об одном погибшем, однако губернатор Подмосковья Андрей Воробьев говорил, что местоположение еще четырех жильцов дома не установлено и спасатели продолжат поиск под завалами.

Кроме того, при взрыве еще шесть жильцов дома получили травмы. Одному из них оказали медицинскую помощь на месте, а остальных госпитализировали. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК России).

Теги: взрыв, Орехово-Зуево, новости РБК
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