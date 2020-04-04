Очевидцы сообщили подробности о взрыве в жилом доме в Орехово-Зуево

Фото: Яна Белякаева для РБК

Очевидцы с места взрыва в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуево сообщили РБК подробности происшествия.

«Было очень много народа, скорая, пожарные, все быстро очень приехали. Взрыв я услышала, когда была в другом доме. Был толчок. Мы сначала не поняли, а потом увидели скорую и пожарных, едущих туда. Пошли смотреть», — сообщила местная жительница Татьяна Фетисова. По ее словам, в доме, где произошел взрыв, обвалены три этажа, есть пострадавшие. «Люди, которые уже вышли, босиком, в тапочках, с детьми, я видела, как человека три выносили на руках», — рассказала она.

По словам местной жительницы Яны Белякаевой, в момент происшествия она выходила на улицу из соседнего дома. «Слышала глухой взрыв. Пострадавших не видела, только женщину одну в истерике: там ее квартира обрушилась, но ее в этот момент не было дома», — сообщила она.