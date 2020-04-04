Кабмин выделил 321 млн руб. для лечащих больных с вирусом медиков

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Правительство выделило Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) из резервного фонда 321,2 млн руб. для стимулирующих выплат медработникам, которые лечат пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Средства направят подведомственным ФМБА организациям. Медикам выплатят дополнительные деньги «за особые условия труда и дополнительную нагрузку». Их направят тем, кто оказывает помощь больным с коронавирусом и работает в усиленном режиме для борьбы с распространением инфекции.

Правительство также поручило ФМБА следить за использованием этих средств и предоставить доклад до 1 сентября 2020 года.

Правительство также распределило между регионами 10,2 млрд бюджетных средств для поддержки медперсонала, который борются с инфекцией.