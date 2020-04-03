В поликлиники Москвы из-за эпидемии привлекли более 700 ординаторов

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Московские власти привлекли к работе в городских поликлиниках более 700 ординаторов из медицинских вузов. Об этом сообщили в Telegram столичного оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Нагрузка на столичные поликлиники увеличилась из-за того, что в связи с распространением коронавирусной инфекцией врачи чаще выезжают к пациентам на дом, пояснила заммэра Москвы Анастасия Ракова. «Поэтому для работы мы дополнительно привлекаем ординаторов из медицинских вузов», — сказала она. По ее словам, к работе уже приступили более 730 молодых специалистов. Они будут как вести прием в поликлиниках, так и выезжать на дом, отметила Ракова.

Уточняется, что у всех привлеченных специалистов есть первичная аккредитация для работы участковыми врачами-терапевтами.

Привлечь студентов медицинских вузов к работе из-за распространения коронавируса 30 марта поручил президент Владимир Путин. По его словам, это необходимо, чтобы пополнить состав среднего медперсонала в условиях повышенной нагрузки. Как отметил глава Минздрава России Михаил Мурашко, к работе при необходимости могут приступить более 40 тыс. студентов-медиков.