В поликлиники Москвы из-за эпидемии привлекли более 700 ординаторов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
Кремль предложил бизнесу без выручки оформить льготные кредиты Бизнес, 13:05 Понимают, только когда приставы приходят: чем опасен правовой нигилизм Pro, 13:04  Путин проведет новое совещание с нефтяниками Политика, 13:00 «Ак Барс» сообщил о планах сохранить основной состав команды Спорт, 12:54 Путин поручил к 1 мая подготовить план развития строительства и ипотеки Недвижимость, 12:52 ВТБ сообщил о мошенничестве со справками о заражении COVID-19 Финансы, 12:50 ЗАГСы Москвы продолжат регистрировать браки в неторжественной обстановке Общество, 12:47 ЦИК отложила более 90 выборов в регионах из-за вируса Политика, 12:45 Туристические места мира до пандемии и во время. Фоторепортаж Общество, 12:40  «Умное» фермерство: как digital проникает в сельское хозяйство РБК и Россельхозбанк, 12:39 Котировки российской нефти вышли из отрицательной зоны Бизнес, 12:34 ФСБ заявила о предотвращении терактов в Ставрополье и ХМАО Общество, 12:32 Путин поручил снизить расходы заемщиков по ипотеке Экономика, 12:30 Почему банки отказывают фермерам в кредите: главные ошибки в бизнес-плане Pro, 12:28
Пандемия коронавируса ,  
0 

В поликлиники Москвы из-за эпидемии привлекли более 700 ординаторов

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Московские власти привлекли к работе в городских поликлиниках более 700 ординаторов из медицинских вузов. Об этом сообщили в Telegram столичного оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Нагрузка на столичные поликлиники увеличилась из-за того, что в связи с распространением коронавирусной инфекцией врачи чаще выезжают к пациентам на дом, пояснила заммэра Москвы Анастасия Ракова. «Поэтому для работы мы дополнительно привлекаем ординаторов из медицинских вузов», — сказала она. По ее словам, к работе уже приступили более 730 молодых специалистов. Они будут как вести прием в поликлиниках, так и выезжать на дом, отметила Ракова.

Уточняется, что у всех привлеченных специалистов есть первичная аккредитация для работы участковыми врачами-терапевтами.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 3 апреля
Общество

Привлечь студентов медицинских вузов к работе из-за распространения коронавируса 30 марта поручил президент Владимир Путин. По его словам, это необходимо, чтобы пополнить состав среднего медперсонала в условиях повышенной нагрузки. Как отметил глава Минздрава России Михаил Мурашко, к работе при необходимости могут приступить более 40 тыс. студентов-медиков.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

После поручения Путина руководитель пресс-службы Сеченовского университета Борис Давыдов сообщил РБК, что работу на должности врачей-терапевтов уже начали 167 ординаторов вуза. Он также сообщил, что университет формирует списки тех студентов, кто выразил желание участвовать в борьбе с пандемией.

Ректор Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова Сергей Багненко, в свою очередь, отметил, что студенты-волонтеры могут помочь в работе только с обычными больными. «Чтобы идти к людям даже с подозрением на коронавирусную инфекцию, должны быть специальное обучение и защита», — пояснил он.

Теги: Москва, врач, коронавирус
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 3 апреля
Общество
Путин дал новые поручения по борьбе с коронавирусом
Общество
В России за сутки выявили более 600 случаев заражения коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter