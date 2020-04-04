Посольство России поселит в отеле россиян после отмены рейса из Нью-Йорка

Посольство России в США разместит в гостинице россиян, которые не смогли вылететь в Москву из Нью-Йорка после отмены рейсов. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь посольства России в США Николай Лахонин.

«Посольство решает вопрос с размещением граждан в гостинице. Они будут размещены до понедельника в гостинице на Лонг-Айленде. Будет заселен 51 человек», — сказал дипломат.

По словам Лахонина, отель располагается недалеко от аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

Накануне по решению Росавиации был отменен запланированный на 3 апреля рейс «Аэрофлота», следующий по маршруту Нью-Йорк — Москва. Предполагалось, что на родину вернутся порядка 250 россиян.

Как пояснили РБК в Росавиации, действия о приостановлении разрешений на вывоз россиян из-за рубежа, а также граждан СНГ из иностранных государств на территорию Российской Федерации носит временный характер. Меры были приняты в целях защиты граждан России и ограничения новой волны завозных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию страны.