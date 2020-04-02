Кадыров объявил о приостановке движения поездов и авиарейсов из-за вируса

Чеченская Республика с 5 апреля приостанавливает движение всех видов транспорта через административные границы региона в целях борьбы с распространением коронавируса. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

«Это касается всех видов транспорта. Также приостанавливаем прием и отправку поездов, отменяем авиарейсы», — написал Кадыров. По его словам, исключение сделают лишь для экстренных служб, перевозки продуктов, медикаментов и других жизненно важных товаров, а также транспортировки больных.

Кадыров отметил, что по состоянию на 1 апреля в Чечне на самоизоляции находятся 17 114 человек, прибывших из разных стран и регионов. В регионе зарегистрировано десять подтвержденных случаев заражения коронавирусом. «Сложившаяся обстановка требует введения более строгих карантинных мер», — добавил глава республики.

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