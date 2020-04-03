В Чечне назвали число жителей с положительным тестом на коронавирус

В Чечне у 36 человек оказались положительные результаты теста на наличие коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов в эфире телеканала «Грозный».

По его словам, в федеральных лабораториях подтвердили десять случаев заражения. Министр рассказал, что на карантине находится 861 человек. Они прибыли из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, отметил он.

«Пациенты, которые лечатся в наших учреждениях по поводу новой коронавирусной инфекции, в основном находятся в удовлетворительном состоянии», — сказал Сулейманов.

По его словам, только у одной женщины в возрасте 60 лет развивается дыхательная недостаточность. Она находится на аппарате искусственной вентиляции легких, сообщил министр.