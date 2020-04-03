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Пандемия коронавируса ,  
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В Чечне назвали число жителей с положительным тестом на коронавирус

В Чечне у 36 человек оказались положительные результаты теста на наличие коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов в эфире телеканала «Грозный».

По его словам, в федеральных лабораториях подтвердили десять случаев заражения. Министр рассказал, что на карантине находится 861 человек. Они прибыли из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, отметил он.

«Пациенты, которые лечатся в наших учреждениях по поводу новой коронавирусной инфекции, в основном находятся в удовлетворительном состоянии», — сказал Сулейманов.

В Чечне запретили выходить на улицы с 8 вечера до 8 утра
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По его словам, только у одной женщины в возрасте 60 лет развивается дыхательная недостаточность. Она находится на аппарате искусственной вентиляции легких, сообщил министр.

Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса решил с 5 апреля закрыть границы Чечни. Глава республики Рамзан Кадыров сообщал, что регион приостановит движение всех видов транспорта через административные границы. Помимо этого Кадыров объявил, что власти Чечни решили запретить передвижение пешеходов и транспорта с 20:00 до 08:00.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Чечня, коронавирус
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