Посольство окажет помощь депортированным из Испании в Мексику россиянам

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Российское посольство в Мексике окажет помощь шестерым депортированным гражданам, которые не смогли вернуться в Россию. Об этом РБК сообщили в пресс-службе дипмиссии.

По данным посольства, шестеро туристов следовали из Мексики в Россию транзитом через Испанию. Однако они не смогли вернуться из-за сбоев в авиасообщении России и Испании.

«Посольство окажет данным туристам содействие во встрече в мексиканском аэропорту (прохождении всех соответствующих формальностей) и в поиске жилья», — заявили в дипмиссии.

С 27 марта Россия решила прекратить регулярные и чартерные полеты за рубеж, исключение было сделано для вывозных рейсов. В начале этой недели Росавиация сообщила, что число россиян, которых будут возвращать в Россию, ограничили. Так, через аэропорт Шереметьево в сутки разрешили пропускать не более 500 россиян, которых вывозят из-за границы.