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Посольство окажет помощь депортированным из Испании в Мексику россиянам

Фото: Hector Vivas / Getty Images

Российское посольство в Мексике окажет помощь шестерым  депортированным гражданам, которые не смогли вернуться в Россию. Об этом РБК сообщили в пресс-службе дипмиссии.

По данным посольства, шестеро туристов следовали из Мексики в Россию транзитом через Испанию. Однако они не смогли вернуться из-за сбоев в авиасообщении России и Испании.

«Посольство окажет данным туристам содействие во встрече в мексиканском аэропорту (прохождении всех соответствующих формальностей) и в поиске жилья», — заявили в дипмиссии.

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С 27 марта Россия решила прекратить регулярные и чартерные полеты за рубеж, исключение было сделано для вывозных рейсов. В начале этой недели Росавиация сообщила, что число россиян, которых будут возвращать в Россию, ограничили. Так, через аэропорт Шереметьево в сутки разрешили пропускать не более 500 россиян, которых вывозят из-за границы. 

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В пятницу, 3 апреля, стало известно, что в ночь на субботу Россия приостановит все международные рейсы для возвращения граждан. В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции пояснили РБК, что такое решение было принято в целях защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев заражения коронавирусом. Находящиеся за границей россияне должны заполнить форму на портале госуслуг и ждать решения по дате вывоза.
 

Теги: Испания, Мексика, авиасообщение, россияне, новости РБК
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