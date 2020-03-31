Патриарх совершит объезд вокруг Москвы с чудотворной иконой «Умиление»

В РПЦ пригласили всех православных присоединиться к молитве, но «пребывая в домах». Патриарх Кирилл совершит объезд с иконой вокруг столицы 3 апреля

Патриарх Кирилл (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Патриарх Кирилл объедет вокруг Москвы с чудотворной иконой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«В пятницу, 3 апреля, Патриарх Кирилл совершит объезд вокруг города Москвы с иконой «Умиление». А в 18:00 возглавит Утреню праздника Похвалы Пресвятой Богородицы перед этим образом в Елоховском соборе. Это та самая чудотворная икона, перед которой молился преподобный Серафим Саровский, тайно хранившаяся у благочестивых людей после закрытия Дивеевского монастыря в 1927 году», — написал Легойда.

Кроме того, Легойда назвал коронавирусную инфекцию «вредоносным поветрием» и пригласил всех православных присоединиться к молитве Кирилла, но «пребывая в домах».