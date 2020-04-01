Оперштаб заявил о лечении на дому более 500 москвичей с коронавирусом

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В столице около 550 человек с коронавирусной инфекцией в легкой форме проходят лечение на дому, говорится в сообщении в Telegram городского оперштаба по борьбе с COVID-19.

«Госпитализировать таких людей не имеет смысла, поэтому в Москве был организован режим лечения таких пациентов на дому», — объяснила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве с 24 марта разрешено проходить лечение дома, если заболевание протекает в легкой форме. Срок действия разрешения закончился 30 марта, однако Анастасия Ракова сообщила о его продлении до 6 апреля.

Депздрав Москвы также определил условия, с которыми можно оставаться дома в случае заражения коронавирусом. Среди них температура ниже 38,5 и свободное дыхание. Если заболевший коронавирусом проходит лечение в домашнем режиме, его соседям по квартире также запрещено покидать место проживания.