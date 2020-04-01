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Пандемия коронавируса ,  
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Оперштаб заявил о лечении на дому более 500 москвичей с коронавирусом

Фото: Chromorange / Bilderbox / Global Look Press

В столице около 550 человек с коронавирусной инфекцией в легкой форме проходят лечение на дому, говорится в сообщении в Telegram городского оперштаба по борьбе с COVID-19.

«Госпитализировать таких людей не имеет смысла, поэтому в Москве был организован режим лечения таких пациентов на дому», — объяснила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве с 24 марта разрешено проходить лечение дома, если заболевание протекает в легкой форме. Срок действия разрешения закончился 30 марта, однако Анастасия Ракова сообщила о его продлении до 6 апреля.

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Депздрав Москвы также определил условия, с которыми можно оставаться дома в случае заражения коронавирусом. Среди них температура ниже 38,5 и свободное дыхание. Если заболевший коронавирусом проходит лечение в домашнем режиме, его соседям по квартире также запрещено покидать место проживания.

При необходимости заболевшему бесплатно приносят домой комплект противовирусных препаратов на весь период лечения, уточнил оперштаб. Фотография пациента находится в базе видеонаблюдения, и если он нарушает карантин, зараженного принудительно госпитализируют.

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В Москве за соблюдение режима самоизоляции получили выплаты уже 90 тыс. жителей с хроническими заболеваниями, сообщал оперативный штаб. По указу властей города им положена за соблюдение карантина материальная помощь размером 4 тыс. руб.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Москва, лечение, коронавирус, Анастасия Ракова
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