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Мишустин напомнил главам регионов об ответственности за места в больницах

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Премьер-министр России Михаил Мишустин напомнил главам регионов об ответственности за обеспечение больниц местами для пациентов с коронавирусом.

«Больницы должны быть полностью готовы к приему заразившихся коронавирусом — в плане оборудования, лекарств, медицинских изделий», — заявил он на видеозаседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом и профильной рабочей группы Госсовета.

Мишустин напомнил, что неделю назад правительство выделило более 33 млрд руб. на организацию дополнительных инфекционных койко-мест в больницах, исходя из расчетов, подготовленных регионами.

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По его словам, Минфин довел выделенные средства до субъектов России, однако некоторые губернаторы все равно говорят о нехватке средств и неготовности больниц к приему новых пациентов.

«Это зона вашей персональной ответственности, и здесь не нужно перекладывать вину на своих заместителей или региональных министров здравоохранения», — заключил Мишустин.

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Он добавил, что пик заболеваемости в стране еще не пройден, поэтому работу нужно довести до конца.

Накануне, 2 апреля, правительство России выделило 5,2 млрд руб. из резервного фонда на закупку для регионов около 1,2 тыс. машин скорой помощи. В пятницу, 3 апреля, кабмин распределил 10,2 млрд руб. между регионами на поддержку медицинских работников в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

Теги: больница, губернаторы, Михаил Мишустин, ответственность
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