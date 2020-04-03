Мишустин напомнил главам регионов об ответственности за места в больницах

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Премьер-министр России Михаил Мишустин напомнил главам регионов об ответственности за обеспечение больниц местами для пациентов с коронавирусом.

«Больницы должны быть полностью готовы к приему заразившихся коронавирусом — в плане оборудования, лекарств, медицинских изделий», — заявил он на видеозаседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом и профильной рабочей группы Госсовета.

Мишустин напомнил, что неделю назад правительство выделило более 33 млрд руб. на организацию дополнительных инфекционных койко-мест в больницах, исходя из расчетов, подготовленных регионами.

По его словам, Минфин довел выделенные средства до субъектов России, однако некоторые губернаторы все равно говорят о нехватке средств и неготовности больниц к приему новых пациентов.