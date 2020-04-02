Правительство России выделило ₽5,2 млрд на закупку карет скорой помощи

Фото: Андрей Любимов / РБК

Правительство выделило 5,2 млрд руб. на закупку автомобилей скорой помощи для регионов из-за угрозы распространения коронавируса, об этом сообщается на сайте кабинета министров.

«Из резервного фонда правительства выделены бюджетные ассигнования в размере 5,2 млрд руб. на закупку 1200 автомобилей скорой медицинской помощи», — уточняется в сообщении.

Расширение автопарка в медицинских учреждениях должно помочь подготовить регионы к приему пациентов с коронавирусом.

Ранее в Приамурье власти передали правительственные машины врачам и волонтерам, работающим по вызовам на дом. Автомобили из правительственного гаража выделяются по заявкам, мобильные бригады используют их, в том числе, для выездов к заболевшим с симптомами ОРВИ и пациентов на самоизоляции.