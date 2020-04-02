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Правительство России выделило ₽5,2 млрд на закупку карет скорой помощи

Фото: Андрей Любимов / РБК

Правительство выделило 5,2 млрд руб. на закупку автомобилей скорой помощи для регионов из-за угрозы распространения коронавируса, об этом сообщается на сайте кабинета министров.

«Из резервного фонда правительства выделены бюджетные ассигнования в размере 5,2 млрд руб. на закупку 1200 автомобилей скорой медицинской помощи», — уточняется в сообщении.

Расширение автопарка в медицинских учреждениях должно помочь подготовить регионы к приему пациентов с коронавирусом.

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Ранее в Приамурье власти передали правительственные машины врачам и волонтерам, работающим по вызовам на дом. Автомобили из правительственного гаража выделяются по заявкам, мобильные бригады используют их, в том числе, для выездов к заболевшим с симптомами ОРВИ и пациентов на самоизоляции.

1 апреля стало известно, что власти заложили 1,4 трлн руб. в бюджет на борьбу с коронавирусом и его последствиями. Государство поддержит пострадавшие от ограничительных мер из-за пандемии отрасли, в первую очередь, это будут предприятия в сферах транспорта, культуры, спорта, туризма и гостиничного бизнеса, общепита, бытовых услуг и образования.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Россия, скорая помощь, коронавирус, Правительство РФ, госзакупка
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