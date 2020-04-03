Оперштаб Москвы назвал долю соблюдающих режим самоизоляции пожилых людей

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Москве 90% людей старше 65 лет ответственно соблюдают режим самоизоляции с начала недели. Об этом сообщил столичный оперативный штаб во «ВКонтакте».

«Лишь 5% выходили на улицу вблизи своего места пребывания», — уточнили в оперштабе.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что на обязательный режим самоизоляции с 26 марта должны перейти 1,9 млн пожилых и хронически больных жителей столицы.

Впервые о том, что власти Москвы и области обяжут всех жителей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями соблюдать режим самоизоляции, стало известно 23 марта. С целью предписания соблюдения самоизоляции для лиц старше 65 лет отменили бесплатный проезд. Позднее, 29 марта, режим самоизоляции распространили на всех жителей столицы.