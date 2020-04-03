Россия направит в Сербию военных медиков для борьбы с коронавирусом

Фото: mod.mil.rus / Facebook

На подмосковном аэродроме Чкаловский сформировали авиагруппировку из самолетов Ил-76 ВКС России для передачи Сербии помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении Минобороны.

К переброске готовы восемь врачебно-сестринских бригад с необходимым медицинским оборудованием, а также отряд специалистов радиационной, химической и биологической защиты, уточнили в ведомстве.

Уточняется, что всего Россия планирует выполнить 11 рейсов, которые доставят в Сербию 87 военных медиков и вирусологов, а также оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники.

В ведомстве также сообщили, что первый самолет с помощью уже вылетел из России. Вскоре он должен приземлиться на аэродроме Батайница в 20 км от Белграда.