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Россия направит в Сербию военных медиков для борьбы с коронавирусом

Фото: mod.mil.rus / Facebook

На подмосковном аэродроме Чкаловский сформировали авиагруппировку из самолетов Ил-76 ВКС России для передачи Сербии помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении Минобороны.

К переброске готовы восемь врачебно-сестринских бригад с необходимым медицинским оборудованием, а также отряд специалистов радиационной, химической и биологической защиты, уточнили в ведомстве.

Уточняется, что всего Россия планирует выполнить 11 рейсов, которые доставят в Сербию 87 военных медиков и вирусологов, а также оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники.

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В ведомстве также сообщили, что первый самолет с помощью уже вылетел из России. Вскоре он должен приземлиться на аэродроме Батайница в 20 км от Белграда.

Правительство Сербии обратилось к России с просьбой о помощи 27 марта. В Кремле ответили, что не отставят просьбу о помощи без внимания, а позднее президент страны Александр Вучич сообщил, что российские самолеты с помощью должны прибыть утром 3 апреля.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Согласно последним данным сербского минздрава от 2 апреля, в стране зафиксировали более 1,1 тыс. случаев заражения коронавирусом. От инфекции уже умер 31 пациент.

В конце марта Россия уже отправила самолеты с гуманитарной помощью в Италию, где зафиксировали наибольшее в Европе число заражений коронавирусной инфекцией. В Минобороны сообщали, что в страну доставили около ста российских военных специалистов, а также технику и оборудование.

Теги: Россия, Сербия, помощь, коронавирус
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