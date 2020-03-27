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В Кремле пообещали рассмотреть проcьбу Сербии помочь в борьбе с COVID-19

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Москва не оставит без ответа обращения о помощи в борьбе с коронавирусом со стороны Сербии, если они поступят по официальным каналам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мне точно неизвестно, были ли обращения по дипломатическим каналам. Если они были, не сомневаюсь, что они не останутся без ответа и должного внимания», — заявил Песков.

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Он отметил, что Сербия является важной союзнической и братской страной.

Ранее 27 марта издание Sputnik Србиjа сообщило, что правительство Сербии обратилось к российским властям с просьбой помочь в борьбе с распространением коронавируса.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Белград попросил помощи в рамках соглашения между двумя странами о сотрудничестве в области чрезвычайного гуманитарного реагирования. Письмо поступило от МВД Сербии.

По данным сербского Минздрава, в стране подтверждено 457 случаев заболевания COVID-19 и семь смертей от вируса. Президент Александр Вучич 16 марта ввел в Сербии режим ЧС, а с 20 марта полностью закрыл границы для всех видов транспорта.

Теги: Сербия, Дмитрий Песков, коронавирус
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