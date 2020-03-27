В Кремле пообещали рассмотреть проcьбу Сербии помочь в борьбе с COVID-19

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Москва не оставит без ответа обращения о помощи в борьбе с коронавирусом со стороны Сербии, если они поступят по официальным каналам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мне точно неизвестно, были ли обращения по дипломатическим каналам. Если они были, не сомневаюсь, что они не останутся без ответа и должного внимания», — заявил Песков.

Он отметил, что Сербия является важной союзнической и братской страной.

Ранее 27 марта издание Sputnik Србиjа сообщило, что правительство Сербии обратилось к российским властям с просьбой помочь в борьбе с распространением коронавируса.