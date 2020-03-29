Вирусолог обозначил пик эпидемии коронавируса в России
Пика распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России можно ожидать примерно через месяц. Об этом заявил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн, пишет НСН.
По его словам, эпидемия в России идет медленно. «Думаю, пика заболеваемости можно ждать через месяц, может, немного больше», — заявил Альтштейн. При этом он заметил, что в Италии четыре недели назад тоже все «выглядело несерьезно», но сейчас в этой стране очень тяжелая ситуация.
По мнению вирусолога, введенные российскими властями ограничительные меры помогут сдержать распространение коронавируса.
«Происходит разобщение людей. С психологической точки зрения это неприятно. С точки зрения распространения заболевания, разобщение поможет приостановить распространение инфекции», — заявил Альтштейн.