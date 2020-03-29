Вирусолог обозначил пик эпидемии коронавируса в России

Он добавил, что полностью остановить эпидемию не удасться, но, возможно, получится притормозить.

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Роспотребнадзор, Источник: JHU,Роспотребнадзор, mos.ru Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru Читать подробнее

Ранее в марте главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко спрогнозировал, что пик заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Москве придется на середину-конец следующей недели.

Он отметил, что в случае с эпидемией ограничительные меры нельзя назвать избыточными. По мнению Проценко, чем больше люди примут сами для себя карантинных мер, тем более эффективно удасться справиться с болезнью.

В России официально подтверждено 1264 случая заражения коронавирусом. За сутки число заболевших выросло на 228 человек. Половина новых случаев зафиксировано в Москве. Заболевание выявили уже в 62 российских регионах.