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Пандемия коронавируса ,  
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Вирусолог обозначил пик эпидемии коронавируса в России

Пика распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России можно ожидать примерно через месяц. Об этом заявил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн, пишет НСН.

По его словам, эпидемия в России идет медленно. «Думаю, пика заболеваемости можно ждать через месяц, может, немного больше», — заявил Альтштейн. При этом он заметил, что в Италии четыре недели назад тоже все «выглядело несерьезно», но сейчас в этой стране очень тяжелая ситуация.

Главврач в Коммунарке назвал сроки пика заболеваемости вирусом в Москве
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По мнению вирусолога, введенные российскими властями ограничительные меры помогут сдержать распространение коронавируса.

«Происходит разобщение людей. С психологической точки зрения это неприятно. С точки зрения распространения заболевания, разобщение поможет приостановить распространение инфекции», — заявил Альтштейн.

Он добавил, что полностью остановить эпидемию не удасться, но, возможно, получится притормозить.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Ранее в марте главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко спрогнозировал, что пик заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Москве придется на середину-конец следующей недели.

Он отметил, что в случае с эпидемией ограничительные меры нельзя назвать избыточными. По мнению Проценко, чем больше люди примут сами для себя карантинных мер, тем более эффективно удасться справиться с болезнью.

В России официально подтверждено 1264 случая заражения коронавирусом. За сутки число заболевших выросло на 228 человек. Половина новых случаев зафиксировано в Москве. Заболевание выявили уже в 62 российских регионах.

Теги: Россия, эпидемия, коронавирус
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Ученые назвали сроки пика распространения коронавируса
Общество
Главврач в Коммунарке назвал сроки пика заболеваемости вирусом в Москве
Общество
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