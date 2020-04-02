Москва начала сотрудничать с частными лабораториями в тестах на COVID-19

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Правительство Москвы заключило соглашение с частной лабораторией «Гемотест», которая будет выполнять тесты на коронавирус для столичных больниц. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщаетcя в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Москве.

«Мы заключили соглашение с лабораторией «Гемотест», по которому частная компания начинает проводить анализы на коронавирусную инфекцию для московских пациентов», — отметила вице-мэр.

По ее словам, анализы будут готовы в течение суток. Ускоренное тестирование позволит усилить мощности городских лабораторий, а также позволит качественнее выявлять заболеваемость среди москвичей. Благодаря совместному сотрудничеству в сутки удается проводить более 10 тыс. исследований.

Ракова отметила, что «Гемотест» будет также вносить результаты анализов в единую информационную систему — реестр направлений и учет результатов исследований на коронавирус.