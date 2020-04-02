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Москва начала сотрудничать с частными лабораториями в тестах на COVID-19

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Правительство Москвы заключило соглашение с частной лабораторией «Гемотест», которая будет выполнять тесты на коронавирус для столичных больниц. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщаетcя в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Москве.

«Мы заключили соглашение с лабораторией «Гемотест», по которому частная компания начинает проводить анализы на коронавирусную инфекцию для московских пациентов», — отметила вице-мэр.

По ее словам, анализы будут готовы в течение суток. Ускоренное тестирование позволит усилить мощности городских лабораторий, а также позволит качественнее выявлять заболеваемость среди москвичей. Благодаря совместному сотрудничеству в сутки удается проводить более 10 тыс. исследований.

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Ракова отметила, что «Гемотест» будет также вносить результаты анализов в единую информационную систему — реестр направлений и учет результатов исследований на коронавирус.

По словам вице-премьера, столичные власти прорабатывают варианты сотрудничества с другими частными лабораториями, выразившими готовность проводить исследования на коронавирусную инфекцию.

В конце марта вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала, что тестирование на коронавирус начнут проводить частные лаборатории в Москве и Санкт-Петербурге. Роспотребнадзору было дано поручение организовать их взаимодействие со службой, а также ввести обязательный обмен данными для исключения ложноположительных результатов.

25 марта «Гемотест» сообщила, что начинает брать анализы на коронавирус в Москве и Подмосковье. Стоимость исследования составит 1900 руб. Кроме того, о готовности начать делать тесты на COVID-19 в столице и Петербурге заявляла лабораторная служба «Хеликс».

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За минувшие сутки в Москве зарегистрировали 595 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В общей сложности количество заболевших коронавирусом в столице достигло 2475 человек. По информации оперативного штаба, почти 46% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Москва, сотрудничество, коронавирус, Анастасия Ракова
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