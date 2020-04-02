Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
Лукашенко посоветовал есть сметанное масло для борьбы с коронавирусом Политика, 23:12 Новак исключил проблему отрицательных цен на нефть для России Экономика, 23:05 Как экономика шеринга переживает последствия пандемии коронавируса Экономика шеринга, 23:00  Самообучение на карантине: что почитать, чему научиться и где «побывать» Экономика образования, 22:59  Сторонники Гудкова решили подать иск к Собянину из-за режима самоизоляции Общество, 22:54 Путин уволил глав двух регионов в разгар борьбы с коронавирусом Политика, 22:44 Президент Сербии анонсировал прибытие самолета с российской гумпомощью Общество, 22:33 Хоккеист Алтыбармакян подписал контракт с «Чикаго Блэкхокс» Спорт, 22:29 Число зараженных коронавирусом в мире превысило 1 млн человек Общество, 22:25 Мэрия Москвы заявила о штрафах для собирающихся большими группами жителей Общество, 22:21 Путин подписал указ об отставке главы Республики Коми Политика, 22:16 Эксперты оценили потери российской экономики из-за пяти нерабочих недель Экономика, 22:14 Бастрыкин лично возбудил дело против двух генералов МВД Общество, 22:06 Генпрокуратура нашла фейк о COVID-19 на сайте «Эхо Москвы в Оренбурге» Общество, 21:47
Пандемия коронавируса ,  
0 

Президент Сербии анонсировал прибытие самолета с российской гумпомощью

Александр Вучич (Фото: Shi Zhongyu / Global Look Press)

Самолет с гуманитарной помощью из России должен прибыть в Сербию 3 апреля. Об этом заявил президент страны Александр Вучич на заседании кризисного штаба по борьбе с коронавирусом, пишет портал Naslovna Strana.

«Прибытие врачей из России и гуманитарной помощи ожидается завтра около 11 часов утра», — сообщил Вучич.

В Кремле пообещали рассмотреть проcьбу Сербии помочь в борьбе с COVID-19
Политика

27 марта стало известно, что правительство Сербии обратилось к российским властям за помощью в сдерживании распространения коронавирусной инфекции. Белград запросил гуманитарную поддержку в рамках соглашения между двумя странами о сотрудничестве в области чрезвычайного гуманитарного реагирования.

После этого в Кремле заявили, что не оставят без ответа просьбы Сербии, когда те поступят в Москву по официальным каналам. 2 апреля пресс-служба Кремля сообщила, что российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с Вучичем, в ходе которого лидеры условились об оказании гуманитарной помощи Белграду по линии Минобороны России.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

По данным сербского минздрава, на 15:00 по местному времени (16:00 мск) 2 апреля в стране выявлен 1171 случай заболевания COVID-19. За сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось на 111 человек. От инфекции умер уже 31 человек.

Теги: Сербия, Александр Вучич, помощь, коронавирус
Материалы по теме
Сербия попросила помощи у России из-за коронавируса
Общество
В Кремле пообещали рассмотреть проcьбу Сербии помочь в борьбе с COVID-19
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter