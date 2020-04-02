Президент Сербии анонсировал прибытие самолета с российской гумпомощью

Александр Вучич (Фото: Shi Zhongyu / Global Look Press)

Самолет с гуманитарной помощью из России должен прибыть в Сербию 3 апреля. Об этом заявил президент страны Александр Вучич на заседании кризисного штаба по борьбе с коронавирусом, пишет портал Naslovna Strana.

«Прибытие врачей из России и гуманитарной помощи ожидается завтра около 11 часов утра», — сообщил Вучич.

27 марта стало известно, что правительство Сербии обратилось к российским властям за помощью в сдерживании распространения коронавирусной инфекции. Белград запросил гуманитарную поддержку в рамках соглашения между двумя странами о сотрудничестве в области чрезвычайного гуманитарного реагирования.

После этого в Кремле заявили, что не оставят без ответа просьбы Сербии, когда те поступят в Москву по официальным каналам. 2 апреля пресс-служба Кремля сообщила, что российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с Вучичем, в ходе которого лидеры условились об оказании гуманитарной помощи Белграду по линии Минобороны России.