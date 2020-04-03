Посольство сообщило о 150 вывезенных из Великобритании россиян

Из Великобритании на родину вывезли 150 российских граждан и членов их семей. Об этом сообщается на сайте российского посольства.

Они прибыли в Великобританию в 2020 году на срок не более чем 90 дней. Россияне, не имевшие разрешение на проживание в Британии, прилетели домой 2 апреля рейсом «Аэрофлота».

В диппредставительстве отметили, что график последующего вывоза граждан России сформирует рабочая группа правительства. Она будет учитывать данные российского МИДа. Списки пассажиров авиарейсов составляются на основании опросных листов, которые россияне должны заполнить на сайте посольства.

В конце марта правительство распорядилось выплатить Росавиации 1,5 млрд руб. для субсидий авиакомпаний, которые вывозят россиян из-за границы в связи с пандемией коронавируса. Средства выделят из резервного фонда кабмина.