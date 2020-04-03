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Посольство сообщило о 150 вывезенных из Великобритании россиян

Из Великобритании на родину вывезли 150 российских граждан и членов их семей. Об этом сообщается на сайте российского посольства.

Они прибыли в Великобританию в 2020 году на срок не более чем 90 дней. Россияне, не имевшие разрешение на проживание в Британии, прилетели домой 2 апреля рейсом «Аэрофлота».

В диппредставительстве отметили, что график последующего вывоза граждан России сформирует рабочая группа правительства. Она будет учитывать данные российского МИДа. Списки пассажиров авиарейсов составляются на основании опросных листов, которые россияне должны заполнить на сайте посольства.

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В конце марта правительство распорядилось выплатить Росавиации 1,5 млрд руб. для субсидий авиакомпаний, которые вывозят россиян из-за границы в связи с пандемией коронавируса. Средства выделят из резервного фонда кабмина.

Проблема вывоза россиян из зарубежных стран на родину возникла из-за ограничения авиасообщения, введенного многими государствами, чтобы предотвратить распространение вируса. По данным Росавиации, наибольшее число российских граждан, застрявших за границей, находятся в Индонезии и Таиланде.

В мире число зараженных коронавирусом превысило 1 млн человек, следует из данных американского Университета Хопкинса. Умерли более 51 тыс. человек.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Великобритания, коронавирус
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