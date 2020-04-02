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Пандемия коронавируса ,  
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Число зараженных коронавирусом в мире превысило 1 млн человек

Жертвами пандемии вирусной инфекции COVID-19 во всем мире стали уже более 50 тыс. человек, свидетельствуют данные Университета Хопкинса
Фото: Thomas Samson / AP

Специалисты Университета Хопкинса, США, которые в реальном времени ведут учет статистических данных по пандемии коронавируса COVID-19, зафиксировали, что количество смертей в результате заражения превысило отметку 50 тыс. Общее количество людей, у которых обнаружили коронавирус, превысило 1 млн.

По состоянию на 22:45 мск четверга, 2 апреля, количество зараженных во всех странах составляло более 1 000 200 человек, из них 51 485 умерли, а более 208 тыс. выздоровели. Всемирная организация здравоохранения, которая приводит ежесуточные данные, сообщила 1 апреля о 823 626 подтвержденных заражениях в мире и более 40 тыс. смертей.

В среду гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус предупредил, что в ближайшее время число зараженных COVID-19 в мире превысит 1 млн человек. «Число смертей увеличилось больше чем вдвое за последнюю неделю. В ближайшие несколько дней мы достигнем цифры 1 млн подтвержденных случаев COVID-19 и 50 тыс. смертей», — сказал он, выступая на пресс-конференции в Женеве.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: смерть, коронавирус, пандемия
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