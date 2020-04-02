Голунов сообщил о пройденной психиатрической экспертизе

Журналист издания Meduza Иван Голунов прошел психолого-психиатрическую экспертизу по делу о его незаконном преследовании, по которому проходят пять бывших сотрудников УВД по ЗАО Москвы.

«Я прошел психиатрическую экспертизу в Кащенко», — сказал он, передает «Интерфакс». Голунов отметил, что результаты будут известны позднее.

Следователи направили Голунова на психолого-психиатрическую экспертизу в начале марта. По словам адвоката Сергея Бадамшина, это стандартная процедура.

Летом 2019 года правоохранители задержали журналиста по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Полицейские заявляли, что у него обнаружили

около 4 грамма мефедрона, а в квартире нашли свертки с кокаином. Голунов утверждал, что ему подбросили наркотики, а также связал свое задержание с работой над материалом о связях ФСБ с рынком похоронных услуг. 8 июня суд снял с журналиста обвинения, так как его вина не была доказана.