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Преследование Ивана Голунова ,  
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Голунов сообщил о пройденной психиатрической экспертизе

Журналист издания Meduza Иван Голунов прошел психолого-психиатрическую экспертизу по делу о его незаконном преследовании, по которому проходят пять бывших сотрудников УВД по ЗАО Москвы.

«Я прошел психиатрическую экспертизу в Кащенко», — сказал он, передает «Интерфакс». Голунов отметил, что результаты будут известны позднее.

Следователи направили журналиста Голунова на психиатрическую экспертизу
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Следователи направили Голунова на психолого-психиатрическую экспертизу в начале марта. По словам адвоката Сергея Бадамшина, это стандартная процедура.

Летом 2019 года правоохранители задержали журналиста по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Полицейские заявляли, что у него обнаружили
около 4 грамма мефедрона, а в квартире нашли свертки с кокаином. Голунов утверждал, что ему подбросили наркотики, а также связал свое задержание с работой над материалом о связях ФСБ с рынком похоронных услуг. 8 июня суд снял с журналиста обвинения, так как его вина не была доказана.

В конце января текущего года суд арестовал пятерых бывших полицейских, сотрудников отдела по борьбе с оборотом наркотиков УВД по ЗАО московского главка МВД. Их обвинили в фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности (ч. 4 ст. 303 УК), превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК) и незаконном обороте наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК).

По данным следствия, они подкинули Голунову наркотики, чтобы привлечь его к уголовное ответственности. Одного из них, Дениса Коновалова, перевели под домашний арест после того, как он дал признательные показания.

Теги: экспертиза, Иван Голунов
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