В Москве почти половина новых больных с COVID-19 оказались младше 45 лет

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве практически половина из новых зараженных коронавирусной инфекцией моложе 45 лет. Об этом сообщил оперативный штаб столицы по борьбе с COVID-19 в Telegram.

«Почти 46% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет», — уточняется в сообщении.

Следующая по размеру возрастная группа — пациенты от 46 лет до 65 лет, таких заболевших насчитали 33%. Еще 15% новых пациентов с подтвержденной инфекцией — люди старше 65 лет.