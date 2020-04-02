Генпрокуратура нашла фейк о COVID-19 на сайте «Эхо Москвы в Оренбурге»

Фото: Олег Яковлев / РБК

Генаральная прокуратура обнаружила новые факты размещения в Интернете ложной информации о ситуации с коронавирусом в России, сообщается на сайте ведомства.

Одну из публикаций обнаружили на сайте «Эхо Москвы в Оренбурге». В заголовке утверждалось, что «УФСИН пытается скрыть вспышку неизвестного заболевания в Оренбургской ИК-8». При этом, по данным управления, новость о массовом заболевании осужденных в указанной колонии является недостоверной. Это подтвердилось в ходе проверки, проведенной УМВД.

«Поскольку сайт радиостанции является подразделением московской редакции «Эхо Москвы», соответствующие материалы направлены в Роскомнадзор для решения вопроса о привлечении «Эхо Москвы» к административной ответственности», — указывается в сообщении.

Кроме того, Генпрокуратура обнаружила недостоверные сообщения, касающиеся распространения коронавируса во Владивостоке и Перми. Также ведомство обнаружило видеозапись, в которой содержится заведомо ложна информация о том, что коронавирус не опасен.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил «Интерфаксу», что сайт «Эхо Москвы в Оренбурге» не имеет отношения к радиостанции. «Оно даже не СМИ, по-моему, но точно отдельное юрлицо от «Эха Москвы в Оренбурге», — отметил Венедиктов. По его словам, материал удалили накануне после претензии местного Роскомнадзора.