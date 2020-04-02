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Генпрокуратура нашла фейк о COVID-19 на сайте «Эхо Москвы в Оренбурге»

Фото: Олег Яковлев / РБК

Генаральная прокуратура обнаружила новые факты размещения в Интернете ложной информации о ситуации с коронавирусом в России, сообщается на сайте ведомства.

Одну из публикаций обнаружили на сайте «Эхо Москвы в Оренбурге». В заголовке утверждалось, что «УФСИН пытается скрыть вспышку неизвестного заболевания в Оренбургской ИК-8». При этом, по данным управления, новость о массовом заболевании осужденных в указанной колонии является недостоверной. Это подтвердилось в ходе проверки, проведенной УМВД.

«Поскольку сайт радиостанции является подразделением московской редакции «Эхо Москвы», соответствующие материалы направлены в Роскомнадзор для решения вопроса о привлечении «Эхо Москвы» к административной ответственности», — указывается в сообщении.

Кроме того, Генпрокуратура обнаружила недостоверные сообщения, касающиеся распространения коронавируса во Владивостоке и Перми. Также ведомство обнаружило видеозапись, в которой содержится заведомо ложна информация о том, что коронавирус не опасен.

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Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил «Интерфаксу», что сайт «Эхо Москвы в Оренбурге» не имеет отношения к радиостанции. «Оно даже не СМИ, по-моему, но точно отдельное юрлицо от «Эха Москвы в Оренбурге», — отметил Венедиктов. По его словам, материал удалили накануне после претензии местного Роскомнадзора.

РБК обратился за официальным комментарием в пресс-службу Роскомнадзора. Алексей Венедиктов отказался от комментариев РБК.

20 марта Роскомнадзор потребовал от «Эха Москвы» и «Говорит Магадан» удалить недостоверную информацию, связанную с якобы постадавшими от коронавируса в различных регионах в России. Радиостанция удалила эфир программы «Особое мнение» от 16 марта, в котором звучали слова политолога Валерия Соловья о жертвах коронавируса в России. В тот же день Генпрокуратура сообщила, что Соловью после выступления на «Эхо Москвы» грозит административная ответственность.

Теги: «Эхо Москвы», коронавирус, фейк, новости РБК
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